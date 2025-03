Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in der Innenstadt auf 89-Jährigen - Täter: "Bitte keine Polizei!"

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (15.03.2025) ging ein 89-Jähriger gegen 15:30 Uhr die Goldbergstraße entlang. Zeugen beobachteten, wie sich ihm ein Mann von hinten näherte. Der Mann griff dem Senior in die Gesäßtasche und schubste ihn gleichzeitig, woraufhin der 89-Jährige stürzte. Der Räuber sagte noch, dass es ihm leidtue und er Geld bräuchte. Er rief: "Bitte keine Polizei!" und rannte ohne Beute in Richtung Kampstraße davon. Sein Opfer musste in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung mehrerer Streifenwagen verlief negativ. Nach ersten Erkenntnissen der Hagener Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen jedoch um einen polizeibekannten 39-Jährigen. Die Ermittlungen der Hagener Kripo dauern an. (hir)

