ZPD: Einladung zum Presseabend der ZPD NI

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

wir laden Sie herzlich zum diesjährigen Presseabend der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am 24. April ein.

In den modernen Räumlichkeiten des Veranstaltungszentrums der Polizei Niedersachsen "INFORUM", Ahrensburger Straße 1, 30659 Hannover, möchten wir uns mit Ihnen ab 17:30 Uhr in zwangloser Atmosphäre über aktuelle Themen und Entwicklungen in unserer Behörde austauschen.

Wir haben für Sie eine interessante Auswahl unserer Themen vorbereitet. Es erwartet Sie unter anderem ein Erfahrungsaustausch zum Einsatz in der Leinemasch und Räumung des Protestcamps "Tümpeltown" sowie eine Vorführung zu technischen Möglichkeiten und Grenzen der Drohne im polizeilichen Kontext.

Unter dem Motto "Meet & Talk" erhalten Sie auch die Gelegenheit, mit dem Polizeipräsidenten Roger Fladung sowie mit der Polizeivizepräsidentin Kathleen Arnhold ins Gespräch zu kommen.

Die musikalische Begleitung erfolgt durch die Jazz-Combo des Polizeiorchesters Niedersachsen. Gern sorgen wir an dem Abend auch für ihr leibliches Wohl.

Für eine bessere Planung unserer Veranstaltung melden Sie sich bitte bis zum 22.04.2024 unter pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de an.

Hinweis: Teilnahme erst ab 18 Jahren

