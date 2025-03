POL-HA: 24-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Haspe (ots) - Zwei unbekannte Kinder warfen am Montagnachmittag (17.03.2025) in Haspe Steine gegen ein fahrendes Auto. Ein 39-jähriger Mann suchte gegen 13.30 Uhr die Polizeiwache in Haspe auf und berichtete den Beamten, dass er kurz zuvor über die Preußerstraße in Richtung Hagen Innenstadt gefahren ist. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes standen ein Junge und ein Mädchen am Fahrbahnrand und warfen etwas ...

