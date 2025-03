POL-HA: Drei Polizisten bei Widerstand verletzt, zwei Beamte nicht mehr dienstfähig

Hagen-Eilpe (ots) - Bei einem Unfall auf der Metzer Straße lief ein 9-Jähriger am Montag (17.03.2025) versehentlich in ein Auto. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat der Junge um 18 Uhr unvermittelt die Fahrbahn und rannte seitlich in einen vorbeifahrenden Kia. Die 33-jährige Autofahrerin gab an, das Kind bereits im Blick gehabt zu haben, als sich der Hagener mit einem Ball vor der Brust auf dem Gehweg befand. ...

