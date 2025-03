Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus

Hagen-Dahl (ots)

Einbrecher drangen am Dienstagnachmittag (18.03.2025) in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Dahl ein. Die Polizei bittet um Hinweise. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen zu dem Haus an der Rummenohler Straße im Bereich Ringstraße / Krummewiese / Weide und verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür. Die Täter durchwühlten die Wohnräume und entfernten sich anschließend unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, ist nach ersten Kenntnissen unbekannt.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu verdächtigen Personen vor. Daher bittet sie um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich der Rummenohler Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der 02331 986-2066 entgegen.

Sie möchten sich zum Thema Einbruchschutz beraten lassen? Unsere Experten aus dem Bereich Kriminalprävention bieten kostenlose Beratungen an. Bei Fragen melden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02331 986-3654 oder per Mail an KK_KPO.Hagen@polizei.nrw.de. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell