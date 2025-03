Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten sehen E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Hagen-Mitte (ots)

Obwohl sein E-Scooter nicht mit einem gültigen Versicherungskennzeichen ausgestattet ist, fuhr ein Hagener am Dienstag (18.03.2025) mit dem Roller auf der Zehlendorfer Straße im öffentlichen Verkehrsraum. Um 15.45 Uhr stoppten Polizisten den 30-Jährigen, nachdem sie sahen, dass an dem E-Scooter ein blaues Kennzeichen befestigt war. Seit Beginn des neuen Versicherungsjahrs am 01. März 2025 sind nur die grünen Versicherungskennzeichen gültig. Der Hagener gab an, bereits einen neuen Vertrag abgeschlossen zu haben. Er habe lediglich das Kennzeichen nicht gewechselt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da der Verdacht besteht, dass er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstieß, erhielt er eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell