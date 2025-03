Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Kontrollen führen zu mehreren BtM-Verfahren und Festnahmen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (18.03.2025) führte der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst (SOD) der Stadt Hagen umfangreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen in den festgelegten Konzeptbereichen durch. Der Fokus der Maßnahmen lag auf der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Bahnhofsbereich. Im Zuge der Kontrollen konnten zwei Personen festgestellt werden, die mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelten. Gegen einen der Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bestand gegen ihn ein Bereichsbetretungsverbot für drei Monate, das erneut ausgesprochen wurde. Weiterhin lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor, die umgehend vollstreckt wurden. Die zweite Person steht ebenfalls im Verdacht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Da gegen den Mann bereits ein dreimonatiges Bereichsbetretungsverbot bestand, wurde ihm ein Zwangsgeldbescheid in Höhe von 250 Euro ausgehändigt. Beide Männer führten Rauschgift mit sich, das sichergestellt wurde. Die Kontrollen wurden am Nachmittag durch weitere Einsatzkräfte fortgesetzt. Gegen 17:00 Uhr konnte eine Betäubungsmittel-Übergabe beobachtet werden. Als der mutmaßliche Verkäufer die Beamten bemerkte, flüchtete er in eine Spielhalle. Dort konnte der 25-jährige Mann an einem Spielautomaten angetroffen werden. Er versuchte in diesem Moment, Drogen hinter einem Automaten zu verstecken. Zudem führte er Geldscheine in für einen Dealer typischer Stückelung mit sich. Bei seiner Durchsuchung wurde außerdem ein Bubble mit Kokain aufgefunden. Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein weiteres dreimonatiges Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gefertigt. Die Polizei und die Stadt Hagen werden auch weiterhin mit gezielten Kontrollen gegen die Betäubungsmittelkriminalität vorgehen. (hir)

