POL-RE: Gladbeck: Junge von vorbeifahrendem Auto touchiert

Auf der Steinstraße ist am Dienstagmittag ein 11-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Junge aus Gladbeck war auf dem Heimweg von der Schule. Im Bereich des Hochhauses auf der Steinstraße wurde er gegen 13.45 Uhr von einem Auto überholt und - vermutlich vom Außenspiegel des Autos - gestreift. Der 11-jährige stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer (bzw. die Autofahrerin) fuhr weiter in Richtung Diepenbrockstraße, ohne sich zu kümmern. Nach ihm (oder ihr) wird gesucht. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Nach Angaben des Jungen war das Auto auch zu schnell unterwegs. Wer Angaben zu dem Auto, der Person am Steuer oder dem Unfall selbst machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

