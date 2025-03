Polizei Hagen

POL-HA: Mann geht nach Faustschlag K.O.

Hagen-Altenhagen (ots)

Vor einem Supermarkt in der Altenhagener Straße verlor ein Hagener am Dienstag (18.03.2025) nach einem Schlag in das Gesicht kurzzeitig das Bewusstsein. Sein 32-jähriger Freund gab bei Eintreffen der Polizei an, dass er mit einer ihm unbekannten Person gegen 17.20 Uhr Streit gehabt habe. Plötzlich habe der Mann den 33-Jährigen mit einem Faustschlag K.O. geschlagen und sei anschließend in Richtung Bahnhof geflüchtet. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den flüchtigen 36-Jährigen an der Elberfelder Straße antreffen. Er räumte ein, den Hagener mit einem Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt zu haben, darauf sei er nicht stolz und es tue ihm leid. Er sei bedrängt worden und der Hagener habe seinen Hund anfassen wollen. Da er dies nicht wollte, kam es zu dem Streit. Er selbst habe einem Schlag ausweichen können, allerdings auch einen Schlag gegen die Wange erlitten. Um sich aus der Situation zu befreien, habe er dann wiederum zu einem Schlag angesetzt und den 33-Jährigen getroffen. Beide Männer wiesen Verletzungen auf. Der 33-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, löste dort jedoch einen erneuten Polizeieinsatz aufgrund seines Verhaltens aus. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. (arn)

