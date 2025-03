Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Mit Steinen auf fahrendes Auto geworfen.

Lippe (ots)

Auf der Weserstraße warfen bislang Unbekannte am Montagabend (17.03.2025) gegen 18.30 Uhr Steine auf das Auto einer Frau. Die 48-Jährige fuhr mit ihrem Dacia Dokker in Richtung Schwalenberg, als es zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam. Durch den Knall alarmiert, hielt die Autofahrerin an und stellte mehrere Steine auf der Fahrbahn fest. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zeitraum, wie Kinder oder Jugendliche wegrannten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können: Wer Angaben machen kann, wählt bitte die 05231 6090.

