Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer und E-Scooter Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Eichsfeld (ots)

1.

Der 41 jährige Fahrer eine Pedelec fuhr am 25.08.24 gegen 02:53 Uhr in Dingelstädt durch die Gartenstraße und wird hier einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass der Fahrradfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,01 Promille. Es folgt wie in solchen Fällen üblich eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt.

2.

In Leinefelde am Leinsportpark wird am 24.08.24, um 22:45 Uhr der 53 jährige Fahrer eines E-Scooters angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wird ein Atemalkoholwert von 2,00 Promille gemessen. Auch hier folgt die Blutprobenentahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell