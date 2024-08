Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Bodenrode-Westhausen (ots)

Am Samstag, den 24.08.24 um 08:20 Uhr ereignete sich auf der L 3080 am Abzweig Westhausen ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam aus Richtung Heiligenstadt mit seinem Pkw Ford und wollte nach links in Richtung Westhausen abbiegen. Hierbei übersah er den im Gegenverkehr fahrenden VW Transporter und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Ford und der Beifahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Als Ursache gab der Fahrer des Pkw Ford an, dass er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und so den Gegenverkehr übersah.

