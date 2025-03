POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Sachbeschädigung in Sporthalle.

Lippe (ots) - Am Freitagabend (14.03.2025) gegen 18 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Juweliergeschäft in der Echternstraße. Ein unbekannter Mann betrat mit Mund-Nase-Maske das Geschäft und lenkte die Mitarbeiterin unter einem Vorwand ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete er hochwertigen Schmuck und entfernte sich damit in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen zum ...

