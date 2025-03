Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Überschlagen und auf dem Dach gelandet.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (17.03.2025) gegen 16 Uhr kam ein Mercedes-Fahrer von der Pottenhauser Straße ab. Der 23-Jährige war mit seinem Mercedes Citan in Richtung Lage unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Graben geriet, sich überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der Mann aus Polen sowie sein 37-jähriger Beifahrer aus Detmold wurden durch den Unfall beide leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An dem Wagen sowie einem Leitpfosten entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell