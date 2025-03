POL-LIP: Bad Salzuflen. Reinigungswagen beim Abbiegen umgekippt.

Lippe (ots) - In der Parkallee wurden im Zeitraum 11./12.03.2025 zwei Fensterscheiben sowie Fassadenplatten an einer Grundschule beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 sucht Zeugen für die Sachbeschädigung: Hinweise richten Sie bitte telefonisch an 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

