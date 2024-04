Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bad Hönningen (ots)

Am späten Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Linz in der Sprudelstraße in Bad Hönningen den Fahrer eines Pritschenwagens. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 35-Jährigen, welcher seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, Anzeichen für einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum fest. Im Fahrzeug wurden außerdem eine kleine Menge Betäubungsmittel, sowie ein auf dem Beifahrersitz liegendes Springmesser aufgefunden. Ein Springmesser definiert sich durch eine mechanische Feder, welche auf Knopfdruck eine anschließend feststehende Klinge hervorschnellen lässt. In Deutschland ist jeglicher Umgang mit Springmessern verboten.

Dem Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich zukünftig mehreren Strafverfahren stellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell