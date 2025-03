Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (17.03.2025) gegen 13.30 Uhr kam es im Bereich Hornsche Straße / Leopoldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 16-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem Motorrad auf der Linksabbiegerspur der Hornschen Straße in Richtung Remmighausen und beabsichtigte nach links auf die Leopoldstraße abzubiegen. Ein unbekannter Autofahrer befand sich neben ihm auf der rechten Spur und wechselte unvermittelt auf die Spur der Linksabbieger. Er scherte vor dem 16-Jährigen ein, so dass dieser stark bremsen musste und mit seinem Kraftrad stürzte. Der PKW-Fahrer flüchtete in einem weißen Kombi über die Leopoldstraße ohne sich um den Verunglückten zu kümmern. Der junge Detmolder wurde durch den Sturz leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen: Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder der Person hinter dem Steuer geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

