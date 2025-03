Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Junge auf Skateboard von Auto erfasst.

Lippe (ots)

Im Arminiusweg erlitt ein Junge am Montagnachmittag (17.03.2025) bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Der 9-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr hockend auf seinem Skateboard beim Spielen von einem Grundstück auf die Straße. Ein 19-Jähriger aus Augustdorf fuhr mit seinem VW Transporter zeitgleich an dem Grundstück vorbei, als der Junge auf die Straße rollte und unvermittelt hinter einem parkenden Fahrzeug auftauchte. Der Autofahrer erfasste den 9-Jährigen trotz sofortigem Abbremsen. Durch den Aufprall wurde der Junge so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Bielefeld. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell