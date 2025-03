Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der Körnerstraße

Grabenstraße

Hagen-Mitte (ots)

Während der Streifenfahrt sahen Polizisten am Mittwoch (19.03.2025) um 13.45 Uhr zwei stark beschädigte Autos im Kreuzungsbereich der Körnerstraße / Grabenstraße, die zusammengestoßen waren. Die Einsatzkräfte stoppten umgehend. Ein Zeuge schilderte den Beamten, nachdem alle Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen befreit waren, dass er mit seinem Pkw die Körnerstraße in Richtung Neumarktstraße befuhr und dabei die Spur für den Geradeausverkehr und das Rechtsabbiegen in die Grabenstraße nutzte. Der Mann habe aufgrund eines Rückstaus im Kreuzungsbereich gehalten, um den Linksabbiegern aus der Gegenrichtung das Abbiegen in die Grabenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße zu ermöglichen.

Als eine 21-jährige VW-Fahrerin vor ihm abbog, sei ein Audi rechts neben ihm über den Sonderfahrstreifen in Richtung Neumarktstraße unterwegs gewesen. Der 52-jährige Fahrer gab an, dass er den Fahrstreifen nutzte, um in die Grabenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Durch die Wucht wurde der VW der Hagenerin auf den gegenüberliegenden Gehweg der Grabenstraße geschleudert. Der Audi kam mittig auf der Fahrbahn der Grabenstraße zum Stehen.

Bei dem Unfall zogen sich der 52-jährige Audi-Fahrer, die VW-Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden durch Rettungswagenbesatzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 19-Jährige, die sich ebenfalls in dem VW befand, gab an unverletzt zu sein. Sie wurde jedoch ebenfalls vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Hagener Berufsfeuerwehr beseitigte ausgetretene Betriebsflüssigkeiten. (arn)

