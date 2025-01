POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter entblößt sich im Bus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Ein 82-jähriger Waltrop musste nach einem Unfall mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Waltrop wollte am Donnerstag (12:40 Uhr) rückwärts in eine Einfahrt an der Dortmunder Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 82-jährigen Fußgänger. Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein Krankenhaus. Rückfragen für Medienschaffende ...

