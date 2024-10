Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Gensingen (ots)

Am 27.10.24 gegen 16:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Alexander-Bretz-Straße in Gensingen den 48-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Der Fahrer selbst ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sondern lediglich einer Mofa-Prüfbescheinigung. In der Kontrolle ergab sich allerdings, dass der Motorroller nicht zu einem Mofa mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25km/h gedrosselt wurde, sondern fahrerlaubnispflichte 45km/h schnell fährt. Dem Fahrer - der bereits in 2021 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig wurde - wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

