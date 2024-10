Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf!

Bingen (ots)

In der Zeit vom 25.10.2024, 16:35 Uhr - 17:55 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Am Burggraben" (Friedrich-Ebert-Platz im Bereich des Krankenhauses) in Bingen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Ford Focus vermutlich durch ein Parkmanöver eines anderen Fahrzeugs im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell