Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 27.10.24 gegen 11:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Berlinstraße den 41-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Marihuanakonsum. Hiermit konfrontiert, räumte der Fahrer einen entsprechenden Konsum vor ca. 1 Woche ein. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Cannabisprodukte in diesem Jahr zwar in großem Umfang legalisiert wurden, eine Beeinflussung im Rahmen der Nutzung eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr allerdings weiterhin sanktioniert ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell