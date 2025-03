POL-COE: Coesfeld, Südring/ Unbekannter schlägt Jugendlichen

Coesfeld (ots) - Unbekannte entzündeten am Samstag (15.03.25) Kleidungsstücke in einem Altkleidercontainer an der Mittelstraße. Passiert ist das gegen 10.55 Uhr. Der Altkleidercontainer wurde durch das entstandene Feuer nicht beschädigt, einige Kleidungsstücke jedoch leicht angesenkt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

