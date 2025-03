Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, Heide/ Mann manipuliert an seinem Glied

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (15.03.25) in der Heide vor einer Frau an seinem Glied manipuliert. Gegen 17.15 Uhr spazierte die 48-jährige Coesfelderin um den Heidesee. Ihr kam hier der Unbekannte bereits schiebenderweise mit einem Fahrrad entgegen. Auf der anderen Seite des Sees begegnete sie ihm nochmal. Hier stellte der Mann sich der Coesfelderin in den Weg und manipulierte mit beiden Händen an seinem nicht erigierten Glied. Die Geschädigte sprach vorbeikommende Spaziergänger an. Daraufhin entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad.

Er wird wie folgt beschrieben:

-40 - 50 Jahre alt -1,75 - 1,80 Meter groß -dunkel gekleidet -dunkle Jacke -dunkle Hose -schwarze Wollmütze mit weißer Schrift -normale Statur -hochwertigeres Trekkingrad, ggfs. Mountainbike

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell