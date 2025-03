Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/ Nachtragsmeldung: Brand mehrerer Müllcontainer

Gegen 22.50 Uhr brannten am Donnerstag (13.03.25) Müllcontainer in der Coesfelder Innenstadt. Ein Zeuge bemerkte eine weglaufende Person, die er wie folgt beschreibt:

- männlich - rund 1,80 Meter groß - sehr kurzes blondes Haar - lockiger Bart

Zudem überprüfte eine Streifenwagenbesatzung sechs heranwachsende männliche Personen im Bereich der Ludgerischule aufgrund der örtlichen Nähe zum Pictorius Berufskolleg, wo drei Tonnen brannten. Polizisten zogen dort sechs weitere Mülltonnen weg, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zwei Mülltonnen brannten komplett ab, eine teilweise.

An der Poststraße brannten drei Müllcontainer vollständig aus. Die Feuer an zwei städtischen Mülleimern an der Kupferstraße verursachten nach derzeitigem Stand keine Schäden.

Ursprungsmeldung:

Zeugen meldeten der Leitstelle der Polizei Coesfeld sowie der Kreisleitstelle Brände im Coesfelder Innenstadtbereich. Die eingesetzten Streifenbesatzungen stellten insbesondere im Bereich des Pictorius - Berufskollegs sowie an der Poststr. jeweils brennende Müllcontainer fest. Im Rahmen kräfteintensiver Fahndungsmaßnahmen wurde kein Tatverdächtiger festgestellt. Während es durch den Brand an der Poststraße augenscheinlich zu keinem Gebäudeschaden kam, wurde durch die eingesetzten Beamten an einem Nebengebäude des Berufskollegs leichter Gebäudeschaden festgestellt.

