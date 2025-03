Polizei Hagen

POL-HA: Mann schiebt E-Scooter beim Erblicken eines Streifenwagens - Drogentest schlägt an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochabend (19.03.2025) in Hohenlimburg einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der unter Drogeneinfluss stand. Gegen 21.45 Uhr bestreiften Polizeibeamte die Iserlohner Straße und wurden dort auf den Hagener aufmerksam. Dieser stieg beim Erblicken des Streifenwagens von seinem E-Scooter ab und schob das Elektrokleinstfahrzeug weiter. Als er anschließend davon ausging, nicht mehr im Blickfeld der Beamten zu sein, stieg er wieder auf und fuhr weiter. Wegen des auffälligen Verhaltens hielten die Polizisten den 23-Jährigen an. Bei der Verkehrskontrolle schlug ein Drogenvortest an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss gegen ihn ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell