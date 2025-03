Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß auf Tankstellengelände führt zu Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Eilpe (ots)

Nach einem Unfall mit Sachschaden auf einem Tankstellengelände in der Eilper Straße konnte eine Hagenerin der Polizei keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Die 45-Jährige stieß am Mittwoch (19.03.2025) um 17.15 Uhr mit einem Audi zusammen. Einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung konnte sie lediglich einen ausländischen Führerschein vorzeigen, der jedoch nicht mehr gültig war. Die Frau gab an, nicht gewusst zu haben, dass ihre Fahrerlaubnis nur sechs Monate gültig gewesen ist. Die seit Jahren in Hagen wohnhafte 45-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell