Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

Verursacherin dank Zeug:innen identifiziert

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Hildesheimer Straße (mbo). Am 08.08.2024 ereignete sich gegen 13:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße in Sarstedt. Eine 86-jährige Frau aus Sarstedt fuhr mit ihrem Mercedes-Benz von einem Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein, ohne dabei den Vorrang eines herannahenden Fahrzeugs zu beachten. Der von hinten kommende 37-jährige Fahrer eines VW Golf war gezwungen, stark abzubremsen und konnte dadurch einen Zusammenstoß verhindern. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Sarstedt, der sich direkt hinter dem VW befand, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das Heck des vor ihm Fahrenden. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 7.000,- EUR. Der Motorradfahrer stürzte bei dem Aufprall außerdem, zog sich dabei aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen, in Form von Schürfwunden am Bein, zu. Ein Rettungswagen, der von Zeug:innen des Unfalls gerufen worden war, versorgte den verletzten Motorradfahrer vor Ort. Die Unfallverursacherin hatte sich indes unmittelbar nach dem Vorfall vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Folgen ihres Handelns zu kümmern. Dank anwesender Zeug:innen konnte die Fahrerin jedoch schnell von der Polizei identifiziert und an ihrer Wohnanschrift aufgesucht werden. Gegen sie wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeug:innen, deren Hinweise maßgeblich zur schnellen Identifizierung der Unfallverursacherin beigetragen haben.

