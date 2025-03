Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrerin und Sozius bei Verkehrsunfall in Helfe leicht verletzt - Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Hagen-Helfe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagabend (20.03.2025) in Helfe eine Motorradfahrerin und ihr Sozius leicht verletzt wurden, flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer. Die 17-jährige Hagenerin und ihr ebenfalls 17-jähriger Mitfahrer waren mit dem Zweirad auf der Pappelstraße in Richtung Hagener Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben wollten sie die Kreuzung zur Helfer Straße geradeaus bei grüner Ampel passieren. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr zeitgleich, vermutlich bei Rotlicht zeigender Ampel, von der Helfer Straße aus in Richtung Hagener Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem PKW und dem Motorrad. Die beiden 17-Jährigen stürzten und verletzten sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne vorher angehalten zu haben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen weißen Kleinwagen, in dem nur der Fahrer saß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in Hagener Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen. (sen)

