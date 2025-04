Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Großhettstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Morgen auf der B87. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters sowie ein 59-jähriger Fahrer eines Opel befuhren in genannter Reihenfolge die Straße in Richtung Stadtilm, als der 59-Jährige beabsichtigte den vorausfahrenden Transporter zu überholen. Als sich der Opel-Fahrer im Überholvorgang befand scherte der 38-Jährige offenbar nach links aus und kollidierte mit dem 59-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest zeigte bei dem 38-jährigen Mercedes-Fahrer ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell