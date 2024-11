Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach mehreren Einbrüchen gesucht!

Weinheim (ots)

Das Polizeirevier Weinheim sucht Zeugen, nachdem am Samstag in mehrere Wohnungen eingebrochen wurde. Im Marc-Aurel-Weg sowie im Hammerweg verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den beiden betroffenen Wohnhäusern und entwendeten hieraus Bargeld sowie weiteres Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. In einem weiteren Anwesen im Hammerweg sowie in der Weinheimer Straße blieb es glücklicherweise lediglich beim Versuch. Hier gelangten die Täter nicht ins Innere der Häuser. Auch in Sulzbach in der Schillerstraße schlugen Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür ein und erbeuteten aus dem Wohnhaus mehrere hundert Euro Bargeld.

Insgesamt entstand bei den Einbrüchen ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

