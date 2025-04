LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots) - Eine bislang unbekannte Person begab sich zu einem Hotel in der Weimarer Straße und beschädigte anschließend die Eingangstür des Gebäudes. Gestern, in der Zeit zwischen 01.35 Uhr und 01.45 Uhr wurde der Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro verursacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0084353/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

