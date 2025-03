Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Oberaula-Olberode - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2025

Oberaula

Tatzeit: Freitag, 14.03.2025, 09:30 Uhr bis Dienstag, 18.03.2025, 15:15 Uhr

In der Zeit von Freitag, 14.03.2025 bis Dienstag, 18.03.2025, verschafften sich Unbekannte in Abwesenheit der Hauseigentümer Zutritt in ein Wohnhaus Am Siegen in Oberaula.

Die Unbekannten hebelten mittels nicht bekannten Werkzeugs das auf der Rückseite des Einfamilienhauses gelegene Küchenfenster auf und gelangten so in das Wohnungsinnere. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten offensichtlich gezielt nach Wertgegenständen und öffneten mittels heißer Arbeit einen im Keller befindlichen Tresor.

Sie erbeuteten Sammlermünzen, deren Wert bei derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden kann.

Anschließend flüchteten sie auf demselben Weg, auf dem sie in das Haus gelangt waren in unbekannte Richtung. Täterhinweise gibt es keine.

Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wenn Sie Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im oben genannten Zeitraum geben können, dann wenden Sie sich bitte telefonisch unter 05681-774-0 an die Kriminalpolizei in Homberg.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell