POL-HR: 14 Gurtverstöße bei Verkehrskontrolle innerhalb von 4 Stunden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.03.2025

Homberg/Efze / Schwalmstadt

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Montag eine Verkehrskontrolle von Fahrzeugen an zwei stationären Kontrollstellen in Homberg und Schwalmstadt durch.

Am Vormittag positionierten sich die Kräfte hierfür in der Hersfelder Straße in Homberg/Efze, in unmittelbarer Nähe der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Am Mittag wurde in die Ladgraf-Philipp-Straße nach Schwalmstadt verlegt.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 32 Fahrzeuge sowie 37 Fahrer und Insassen.

In 14 Fällen mussten Gurtverstöße geahndet werden. Das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes stellt nach der Straßenverkehrsordnung eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit der Zahlung eines Bußgeldes einhergeht. Zudem wurden Mängelanzeigen, unter anderem wegen abgelaufener Hauptuntersuchung, gefertigt. Durchgeführte Alkohol- und Drogentests verliefen negativ.

An dieser Stelle appelliert die Polizei eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Bitte legen Sie bei jeder Fahrt, ob kurz oder lang, unbedingt Ihren Sicherheitsgurt an! Der Gurt rettet Leben und kann bei einem Unfall schwere Verletzungen verhindern. Denken Sie an Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitfahrer - ein kleiner Handgriff mit großer Wirkung!

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt, auch weiterhin Verkehrskontrollen in dieser Art und in dem Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

