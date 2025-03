Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Raub auf Tabakgeschäft - 24-jähriger Täter festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2025

Borken-Hessen

Tatzeit: Freitag, 14.03.2025, 17:50 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in einem Tabakladen in der Bahnhofstraße in Borken zu einem versuchten Raubüberfall, der durch eine ungewöhnliche Reaktion der Angestellten verhindert werden konnte.

Gegen 17:50 Uhr betrat eine männliche Person das Tabakgeschäft. Sein Gesicht war vermummt mit einem Schlauchschal, in den er zwei Sehschlitze geschnitten hatte und er trug eine schwarze Mütze.

Mit den Worten: "Das ist ein Raubüberfall, Geld her", forderte er von der Kassiererin die Herausgabe der Tageseinnahmen. Dabei zeigte er ihr sein ca. 40 cm langes Messer in Form einer Machete, die er im Hosenbund stecken hatte. Nachdem diese jedoch mutig mit "Nö" antwortete, verließ der fassungslose Täter ohne Beute den Laden in Richtung einer Apotheke in der Jahnstraße.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den ganzen Vorfall aus einem gegenüberliegenden Gebäude und alarmierte schon während der Vermummung des Täters geistesgegenwärtig über Notruf die Polizei.

Durch die eingesetzten Kräfte der Polizeidirektion Schwalm-Eder und die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter in der Jahnstraße festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann aus Vellmar, der in Borken zu Besuch war.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnte neben dem Tatmittel, der Machete, auch Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden werden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er die polizeilichen Maßnahmen, unter anderem eine Blutentnahme, über sich ergehen lassen musste. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er im Anschluss auf eigenen Wunsch in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes und Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell