Polizei Homberg

POL-HR: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2025

Malsfeld

Tatzeit: Samstag, 15.03.2025, 22:00 Uhr

Am Samstagabend kam es während einer Veranstaltung in einer Gaststätte in der Kirchstraße in Malsfeld zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen aus Malsfeld.

Nachdem es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen einer männlichen Person und mehreren Gästen kam, wurde der Streitsuchende des Saales verwiesen. Da der Unbekannte nicht selbständig bereit war, den Saal zu verlassen, wurde er von dem späteren Geschädigten und einer weiteren unbekannten, männlichen Person begleitet. Die Begleitperson sprühte im Eingangsbereich dann unvermittelt Pfefferspray in Richtung des 29-Jährigen. Der Mann, der zuvor des Saales verwiesenen wurde, verpasste ihm zudem einen Schlag ins Gesicht.

Nach der Pfefferspray-Attacke konnte das Opfer kurzzeitig nichts sehen. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt der 29-Jährige außerdem Verletzungen im Bereich der Lippen. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 (Streitsuchender):

- Ca. 22-24 Jahre alt - Ca. 170 - 175 cm groß - Kräftige Statur - Dreitagebart - Kurze, blonde Haare - Trug eine schwarze Winterjacke, einen schwarzen oder dunkelroten Pullover mit der Aufschrift "Angel", eine helle Jeans und eine dicke, silberne Kette (Panzerkette) - Führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Täter 2 (Pfeffersprayer):

- Ca. 20-22 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schlanke Statur - Braunes Haar - Trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans und einen Bart.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen gegen die beiden Unbekannten aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweise können unter Telefon: 05661-7089-0 mitgeteilt werden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

