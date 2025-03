Polizei Homberg

POL-HR: Täter zapfen Diesel und Ad-Blue aus LKW ab

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2025:

Homberg

Tatzeit: Donnerstag, den 13.03.2025, 20:30 Uhr bis Freitag, 14.03.2025, 06:35 Uhr

Aus einem LKW haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche etwa 450 Liter Dieselkraftstoff und 20 Liter Ad-Blue abgezapft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der LKW am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr zuletzt benutzt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Zorngrabenstraße in Homberg/Efze. Am Freitagmorgen haben Mitarbeiter die entleerten Kraftstofftanks festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell