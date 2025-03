Polizei Homberg

POL-HR: Erneut Hakenkreuz-Schmierereien und Sachbeschädigung von städtischem Eigentum

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.03.2025

Schwalmstadt/Niedenstein

Tatzeit: Mittwoch, 05.03.2025 und Mittwoch, 12.03.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 13.03.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 12.03.2025 bis Donnerstag, 13.03.2025, in der Industriestraße in Schwalmstadt eine Grundstücksmauer eines Vorgartens mit Graffiti beschmiert.

Mittels roter Sprühfarbe brachten sie zwei spiegelverkehrte Hakenkreuze in einer Größe von 45x42 cm und 140x100 cm dort an.

Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zudem stellte eine Mitarbeiterin der Stadt Niedenstein am Mittwoch, 05.03.2025, eine Sachbeschädigung an einer Holzbank auf dem Pumptrack-Gelände in der Friedensstraße in Niedenstein fest. Hier hatten Unbekannte ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz in die Rückenlehne eingebrannt. Wann sich diese Tat genau ereignete, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0 an die Polizei in Homberg.

Da es in der letzten Zeit vermehrt zu ähnlichen Vorfällen im Schwalm-Eder-Kreis kam, bittet die Polizei an dieser Stelle die Bevölkerung darum, aufmerksam zu sein und auffälliges Verhalten oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unverzüglich zu melden.

Das oben genannte Vorgehen stellt nicht nur einen Straftatbestand dar, der strafrechtlich verfolgt werden muss, sondern richtet auch regelmäßig einen nicht unerheblichen Sachschaden an.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell