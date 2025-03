Polizei Homberg

POL-HR: Carportbrand in Melsungen - PKW und Carport völlig ausgebrannt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.03.2025

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 13.03.2025, 12:50 Uhr

Am Donnerstagmittag, gegen 12:50 Uhr, kam es zu einem Brandgeschehen an einem Einfamilienhaus mit angrenzendem Carport im Aueweg in Melsungen. Der PKW des 54-jährigen Hauseigentümers, ein Ford Ranger, befand sich unmittelbar unter dem Carport, das an das Wohnhaus angrenzt. Nach Zeugenangaben soll das Feuer im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen und dann auf das Carport und das angrenzende Wohnhaus übergegangen sein. Der 54-jährige Bewohner versuchte noch, das Feuer mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen, was aber nicht gelang. Er alarmierte die Feuerwehr, die nach kurzer Zeit den Brand unter Kontrolle hatte. Das Fahrzeug sowie das Carpot brannten vollständig aus. Das Dach des Hauses wurde durch die Flammen so stark beschädigt, dass es zum Teil von den Kräften der Feuerwehr abgerissen werden musste, um mögliche Glutnester zu beseitigen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Der Hauseigentümer und seine 71-jährige Mutter blieben unverletzt.

Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell