Polizei Homberg

POL-HR: Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten - Bargeld und Schmuck erbeutet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2025

Willingshausen

Tatzeit: Montag, 10.03.2025, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12.03.2025, 12:00 Uhr

In der Zeit von Montag bis Mittwoch gingen gleich mehrere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten der Marburger Kriminalpolizei bei drei älteren Bürgern der Gemeinde Willingshausen ein. Betroffen war unter anderem eine 89-jährige Frau. Die Unbekannten gaben ihr gegenüber am Telefon an, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei. Sie fragten nach Bargeld und Schmuck und vereinbarten einen Termin bei ihr zu Hause, um ihre Wertgegenstände abzuholen. Gegen 12:00 Uhr erschienen eine Frau und ein Mann an der Haustür der 89-Jährigen, um deren Wertsachen und das Bargeld entgegen zu nehmen. Die Trickbetrüger erbeuteten so Schmuck, Bargeld und Münzen in einem Wert, der sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegt.

Ein Zeuge konnte die weibliche Person wie folgt beschreiben: weiblich, ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, korpulent, schwarzes, gelocktes, langes Haar. Sie trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Der Mann konnte nicht beschrieben werden.

Nach der Übergabe stiegen die beiden Unbekannten in ein Fahrzeug der Marke Volkswagen, einen neueren Golf oder Polo, und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Bei den weiteren Anrufen wurden eine 91-Jährige und ein 80-Jähriger, ebenfalls aus der Gemeinde Willingshausen, telefonisch kontaktiert. Die Täter gingen nach demselben Modus Operandi (Methode) vor, fragten die beiden Betroffenen ebenfalls nach ihren Wertgegenständen. In diesen beiden Fällen kam es jedoch nicht zu einer Übergabe.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Wenn Sie etwas gesehen haben oder Hinweise geben können, dann melden Sie sich unter Telefon 05681-774-0.

Wichtige Verhaltenstipps Ihrer Polizei:

Immer wieder kommt es zu solchen sogenannten Schockanrufen. Oft geben sich die unbekannten Täter als Polizeibeamte aus. Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Sollten Sie einen derartigen Anruf oder eine Nachricht über einen Messenger Dienst erhalten, dann:

- Fragen Sie bei der Polizei nach, ob diese wirklich bei Ihnen angerufen hat. Hierzu ist wichtig zu wissen, dass die Polizei Sie niemals spontan um Geldbeträge bitten oder nach Wertgegenständen fragen wird.

- Wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen, dann erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks bzw. Schockanrufes geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell