Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Bensheim (ots)

Ein in der Beethovenstraße in Auerbach geparkter Seat und ein in der Lessingstraße abgestellter BMW gerieten in der Nacht zum Samstag (14.12.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen durch das Einschlagen von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und ließen in einem Fall anschließend Geld mitgehen. Bei der Tat in Auerbach gingen sie allerdings leer aus. Bei dem Autoaufbruch in der Lessingstraße konnte gegen 2.00 Uhr ein flüchtender Tatverdächtiger beobachtet werden. Der Mann war 1,70 bis 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose und schwarze Handschuhe. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen rund 1500 Euro. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

