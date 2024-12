Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim-Hüttenfeld - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim-Hüttenfeld (ots)

Hüttenfeld - Im Zeitraum von Freitag, dem 13.12.2024 15:00 Uhr bis Sonntag, dem 15.12.2024 18:00 Uhr wurde in der Johann-Stelz-Straße gegenüber der Hausnummer 83 in 68623 Lampertheim-Hüttenfeld ein geparkter grauer VW Golf Plus an der Heckstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2500,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Lampertheim unter der Rufnummer +49 6206 9440-0

