Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster (Hessen): Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss endet an Gartenzaun

Münster (Hessen) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15.12.), gegen 1 Uhr, befuhr eine 43-Jährige aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit ihrem SUV die Altheimer Straße in Münster. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW, wobei sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Die 43-Jährige setzte daraufhin die Fahrt unbehelligt fort. Während der Fahndung nach dem SUV wurde das Fahrzeug von einem Zeugen im Wohngebiet "Im Seerich" Münster erneut gemeldet, da es dort augenscheinlich ziellos durch die Straßen fuhr. Vor dem Eintreffen der Polizei kam es dort zu weiteren Unfällen, wobei ein Mülltonnenunterstand und ein Blumenkübel beschädigt wurden. Bei Eintreffen der Polizeistreife fuhr der unfallbeschädigte SUV gerade in eine Sackgasse ein. Hier ignorierte die Fahrzeugführerin die Anhalteaufforderung der Polizei und setzte die Fahrt über einen schmalen Fußweg fort. Die Fahrt endete schließlich durch den Aufprall auf einen stabilen Gartenzaun, wobei die Fahrzeugführerin weiterhin versuchte den Zaun zu durchfahren. Erst durch das gewaltsame Öffnen der Fahrerscheibe konnte die 43-Jährige zur Aufgabe bewegt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird sich die Unfallverursacherin in einem Strafverfahren verantworten müssen. Neben den beiden PKW wurde bei dem Unfall ein Zaun, der Mülltonnenunterstand und ein Blumenkübel beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000EUR beziffert.

