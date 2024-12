Groß-Gerau (ots) - Am Freitag, den 13.12.2024 kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Gernsheimer Straße in Groß-Gerau, Höhe Haus Nr. 35, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bis dato unbekannte Verursacher, möglicherweise ein Radfahrer, kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallflüchtige verlor dabei unter anderem seine Brille. Das geparkte ...

