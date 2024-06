POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-jährigen weiblichen Person aus Riegelsberg

Lebach (ots) - Am Nachmittag des 08.06.24 wurde am Bahnhof in Lebach von bislang unbekannten Tätern ein Feuer gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, es entstand jedoch Sachschaden an einem Metallpfosten, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu ...

