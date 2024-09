Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240918-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl von Kupfer in Hohn gesucht

Hohn ) Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In der Nacht vom 05.09.2024 auf den 06.09.2024, vermutlich gegen 04.55 Uhr, haben unbekannte Täter aus einem Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hohner Weg in Hohn diverse Stromkabel in einem Wert von über 10000 Euro gestohlen.

Eine Zeugin hatte gegen 04.55 Uhr beobachten können, wie zwei verdächtige Personen Gegenstände in den Kofferraum eines silbernen PKW, möglicherweise ein Ford Fusion, gelegt hatten und anschließend ohne Licht in Richtung Hauptstraße ( B202 ), danach Richtung Erfde, weggefahren waren.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Diebstahls, es werden aber auch Hinweisgeber gesucht, denen ein silberner PKW in der Tatnacht aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Sönke Petersen

