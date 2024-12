POL-DA: Büttelborn: Nach Verkehrsunfall auf der A 67/Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) - Hüttenfeld - Im Zeitraum von Freitag, dem 13.12.2024 15:00 Uhr bis Sonntag, dem 15.12.2024 18:00 Uhr wurde in der Johann-Stelz-Straße gegenüber der Hausnummer 83 in 68623 Lampertheim-Hüttenfeld ein geparkter grauer VW Golf Plus an der Heckstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. ...

mehr