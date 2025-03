Polizei Homberg

POL-HR: Polizeiliche Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Alkohol und Drogen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.03.2025

Schwalmstadt

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Donnerstag eine Verkehrskontrolle von Fahrzeugen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen an zwei stationären Kontrollstellen in Schwalmstadt durch. Am Nachmittag positionierten sich die Kräfte hierfür in der Erich-Rohde-Straße, in den Abendstunden in der Friedrich-Ebert-Straße. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr hielten die eingesetzten Kräfte insgesamt 50 Fahrzeuge an und kontrollierten 72 Fahrer sowie Insassen. Dabei wurden von insgesamt sieben Fahrzeugführern Blutentnahmen veranlasst, gegen die nun ermittelt wird wegen der Trunkenheit im Verkehr. Bei einem der Fahrer ergab eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. In sechs Fällen standen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie mussten ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei einem der kontrollierten Personen konnte ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Es wird nun ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft. Ein Fahrzeug für Abfalltransporte hatte die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Fahrzeuginsassen wurden aufgefordert, diesen Mangel vor Ort zu beheben und konnten im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen. Zwei Fahrzeugführer waren ohne Gurt unterwegs.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt, auch weiterhin Verkehrskontrollen in dieser Art und in dem Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell