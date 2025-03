POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Polizei Homberg

Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.03.2025:

Wabern

Tatzeit: Donnerstag, den 13.03.25, 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Am Donnerstag haben Unbekannte in Wabern einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte sein Gefährt zum Tatzeitpunkt in der Homberger Straße, in der Nähe des dortigen Bahnhofs, abgestellt. Die Täter überwunden auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des Schlosses und entfernten sich anschließend mit dem E-Scooter vom Tatort.

Der E-Scooter ist von der Marke Segway-Ninebot und besitzt die Modellbezeichnung "MAX G30D II". Am Tattag war das Versicherungskennzeichen "659 KYM" angebracht. Der E-Scooter hat einen geschätzten Gesamtwert im oberen dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05661/7089-0.

